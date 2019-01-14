Тема:
Скончался Эдуард Успенский 1 час назад
Перед оглашением завещания Эдуарда Успенского появился его внебрачный сын
"Отец" Чебурашки и Крокодила Гены — знаменитый детский писатель Эдуард Успенский оставил многомиллионное наследство: квартиры, особняки, а главное – авторские права на его произведения. Только Чебурашка приносил писателю больше миллиона долларов в год.
Внезапно, перед оглашением завещания писателя, скончавшегося в августе прошлого года, объявился человек, который заявляет, что он – внебрачный сын Эдуарда Успенского.
Валентин Постников в "Прямом эфире" признался: до 20-ти лет он думал, что его отец – детский писатель Юрий Дружков (настоящая фамилия – Постников), который был очень дружен с Успенским.
Валентин рассказывает, что между его родителями не было большой любви, а он появился на свет после романа его матери Натальи с Эдуардом Успенским. Мужчина также говорит, что с его законной дочерью Татьяной дружил с детства.
Татьяна же признает: она немного знает Валентина, но став взрослыми, они виделись всего пару раз.
Его заявление дочь Успенского считает фантазией или возможной обидой на то, что тот не помог ему, когда умер Дружков.
При этом Татьяна признается: в их случае лучше не быть сыном Успенского лучше, чем быть. "Сказать, что он плохо относился к детям, это не сказать ничего. Как к крепостным", — говорит дочь детского писателя.
Третья жена Успенского Элеонора Филина говорит, что за десять лет брака с писателем практически не видела Валентина. Не верит ему и друг писателя художник Константин Мирошник.
Не тревожить память ушедшего в мир иной человека призвала и дочь Спартака Мишулина Карина, которая после смерти отца столкнулась с аналогичной ситуацией.
Почему друг Успенского назвал Валентина Постникова "посмешищем"? Претендует ли он на многомиллионное наследство? Действительно ли Юрий Дружков воспитывал неродного сына? Почему Валентин не поговорил с Эдуардом Успенским об этом до его смерти и не навестил писателя, когда тот болел? И что говорит и внезапно объявившемся "внебрачном сыне" вдова писателя Елена Успенская?
Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
Ранее по теме
-
Детский романтик и эстет: Москва проводила в последний путь Эдуарда Успенского4 месяца назад
-
Эдуарда Успенского похоронили на Троекуровском кладбище4 месяца назад
-
Москва прощается с Эдуардом Успенским4 месяца назад
-
Успенского похоронят на "аллее актеров" Троекуровского кладбища4 месяца назад
-
Чувство юмора не покидало Успенского до последнего4 месяца назад
-
Стали известны место и время похорон Эдуарда Успенского4 месяца назад
Сейчас
На объекте фирмы UPS в Нью-Джерси началась стрельба
Мэр Гданьска умер от ран
Картина дня
-
Мэр Гданьска умер от ран
- Лавров рассказал о разногласиях с Японией по мирному договору
- Из-под обломков разбившегося в Тегеране самолета достали тела всех погибших
- Взрыв газа в ростовских Шахтах. Подробности
- В Бердске во время продажи автомобиля задушили молодую женщину
Самое читаемое
-
Дочь Пескова посоветовала молодежи поучиться скромности
- Камера зафиксировала гибель московского лыжника на склоне Эльбруса
- Сгорела за 5 дней: девочка с неверным диагнозом скончалась от менингита
- Cоставлен рейтинг самых распутных вузов
- Появились подробности избиения школьниками учительницы
- Дерзкий "побег" с эвакуатора в Москве сняли на видео
Вести.Экономика
-
Лавров: Россия и Япония начинают переговоры по мирному договору
- Brexit, который может не состояться
- Трамп угрожает "уничтожить" экономику Турции
- Почему крупные инновационные компании страдают от утечки мозгов?
- Рекордный шатдаун в США: экономические последствия и новые проблемы Трампа
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новый 7-местный Cadillac "не для гангстеров", который приедет в Россию
- В России могут появиться автономера зеленого цвета
- Вот как будет выглядеть новый Volkswagen Passat
- Самые продаваемые автомобили в России в 2018 году
- Китайцы показали "убийцу" Tesla Model 3
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Cердечную недостаточность можно лечить магнием
- Клетчатка защищает организм от хронических болезней
- Мясо, сыр и заварной крем: сколько можно хранить еду после праздников
- Да или нет: нужно ли мыть курицу перед приготовлением
- Найдена связь между беспокойным сном и болезнью Альцгеймера
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
На чем сэкономил Ходорковский в ЦАР
- Павленский считает себя проигравшим
- Снежный саммит: как дружить против России
Вести-Москва
-
Прыжок с эвакуатора: владелец такси решился на рискованный побег
- Красная ветка столичного метро дотянулась до поселка Коммунарка
- "Золотая шайба": из хоккейной коробки во дворе - на профессиональный лед
- Московский Губернский театр отпраздновал первый юбилей
- Знаменитому "Вивальди-оркестру" - 30
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Ярость "космической коровы" озадачила астрономов
- Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути
- Самая рождественская история: завершена реставрация мозаик базилики Рождества в Вифлееме
- 1000-летний зубной налёт перевернул представления о религиозных иллюстраторах Средних веков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
Названа возможная причина затопления Тушинского тоннеля
- Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку обнаружили в столичном роддоме
- Сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев в московском лесу
- Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение жены
- В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета