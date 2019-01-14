Перед оглашением завещания Эдуарда Успенского появился его внебрачный сын

"Отец" Чебурашки и Крокодила Гены — знаменитый детский писатель Эдуард Успенский оставил многомиллионное наследство: квартиры, особняки, а главное – авторские права на его произведения. Только Чебурашка приносил писателю больше миллиона долларов в год.

Внезапно, перед оглашением завещания писателя, скончавшегося в августе прошлого года, объявился человек, который заявляет, что он – внебрачный сын Эдуарда Успенского.

Валентин Постников в "Прямом эфире" признался: до 20-ти лет он думал, что его отец – детский писатель Юрий Дружков (настоящая фамилия – Постников), который был очень дружен с Успенским.

Валентин рассказывает, что между его родителями не было большой любви, а он появился на свет после романа его матери Натальи с Эдуардом Успенским. Мужчина также говорит, что с его законной дочерью Татьяной дружил с детства.

Татьяна же признает: она немного знает Валентина, но став взрослыми, они виделись всего пару раз.

Его заявление дочь Успенского считает фантазией или возможной обидой на то, что тот не помог ему, когда умер Дружков.

При этом Татьяна признается: в их случае лучше не быть сыном Успенского лучше, чем быть. "Сказать, что он плохо относился к детям, это не сказать ничего. Как к крепостным", — говорит дочь детского писателя.

Третья жена Успенского Элеонора Филина говорит, что за десять лет брака с писателем практически не видела Валентина. Не верит ему и друг писателя художник Константин Мирошник.

Не тревожить память ушедшего в мир иной человека призвала и дочь Спартака Мишулина Карина, которая после смерти отца столкнулась с аналогичной ситуацией.

Почему друг Успенского назвал Валентина Постникова "посмешищем"? Претендует ли он на многомиллионное наследство? Действительно ли Юрий Дружков воспитывал неродного сына? Почему Валентин не поговорил с Эдуардом Успенским об этом до его смерти и не навестил писателя, когда тот болел? И что говорит и внезапно объявившемся "внебрачном сыне" вдова писателя Елена Успенская?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".