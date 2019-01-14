Кремль: Путин и Абэ обсудят мирный договор 22 января

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся в Москве 22 января, сообщает пресс-служба Кремля. Ожидается, что в ходе встречи будет рассмотрен вопрос о заключении мирного договора. Также будут обсуждаться перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Синдзо Абэ приедет в Россию с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина, отметили в Кремле.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы достаточно терпения для достижения результата в переговорах с Японией по мирному договору. Ранее Путин и Абэ высказались за поиск решения, которое "будет однозначно поддержано и принято народами обеих стран", напомнил Лавров.