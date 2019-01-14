Пьяный омич уснул с годовалой дочкой в сугробе в сильный мороз

Юная жительница Омской области чудом не стала жертвой халатности выпившей матери, которая так спешила в гости, что вывела ее на улицу неодетой, а потом оставила вместе с отцом спать в сугробе, притом что на улице было минус 23 градуса по Цельсию. Допрос начинающих родителей сняли на видео.

Описанные события произошли в ночь на 12 января на Бархатовой улице: мама годовалой девочки забрала ее у знакомого (который считал себя ее отцом), после чего ее сожитель спрятал раздетую малышку под куртку, и пара, выпив на дорожку, отправилась искать деньги на поездку в Павлоградский район. По пути мужчина поскользнулся, рассек лоб и сильно ударился, так что идти дальше не смог и решил отдохнуть в сугробе. Там его спустя несколько часов и нашли прохожие, которые отреагировали на детский плач.

Мать ребенка стражи порядка нашли только на следующий день: женщина ушла искать средства у соседей и уехала в гости одна. О дочке она вспомнила только в отделении, во время дачи показаний, поскольку за прошедшие дни так и не появилась в больнице, куда отправили получившую переохлаждение малышку.

"Нам сказали, что все хорошо. Не заморозили же", — объяснила она причину своего спокойствия.

Не исключено, что в ближайшее время женщину ограничат в родительских правах.