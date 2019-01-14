Евгений Миронов растит сына, рожденного суррогатной матерью

Журналисты выяснили, что Евгений Миронов растит сына Петю примерно 2-3 лет, которого ему родила суррогатная мать.

По сведениям EG.Ru, это произошло в той же клинике, где несколько лет назад помогли стать родителями Алле Пугачевой и Максиму Галкину. При этом 52-летний народный артист России и худрук Театра Наций очень трепетно оберегает свою частную жизнь от журналистов.

Однако прессе удалось выяснить, что артист не доверяет воспитание сына няне, по максимуму проводит с ним свободное время, а в Театре Наций для мальчика даже оборудована специальная комната, где малыш может поспать.

Не чает души во внуке и 77-летняя мать Евгения Миронова, которая давно переживала, что ее знаменитый сын никак не может найти спутницу жизни.

В артистической среде немало примеров воспитания детей отцами без их матерей. Среди самых известных персон – Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Сергей Зверев и некоторые другие.