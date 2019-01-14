В Киево-Печерской лавре начался пожар

В монастырском комплексе Киево-Печерской лавры горит двухэтажное отдельно стоящее здание, площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечается, что возгорание произошло в одной из комнат на втором этаже. Затем пламя переместилось на крышу. В ликвидации пожара принимают участие 44 спасателя и 11 единиц специальной техники.



Киево-Печерская лавра была основана в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием и его учеником Феодосием.

В Ближних и Дальних пещерах лавры покоятся мощи православных святых, в лавре есть и захоронения мирян (например, могила председателя совета министров Российской империи Петра Столыпина).

В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви (Московского патриархата), а Верхняя лавра — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.