Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора"

Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ о создании "Российского экологического оператора". Эта компания займется формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе будет приобретать здания, специальную технику и оборудование по обработке и утилизации отходов. Главная цель создания компании — реализация национального проекта "Экология".

О новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами, на которую сейчас перешло уже большинство регионов, говорили на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Как подчеркнул глава правительства, ответственность за справедливость тарифов в этой сфере должны нести региональные руководители. Медведев также потребовал оперативно реагировать на все обращения граждан.

"В полном объёме на новую систему обращения с отходами перешли большинство регионов (60 из 85, то есть больше 70 процентов). Еще в 11 регионах операторы есть, но действуют не по всей территории. С оставшимися нужно вести работу отдельно", — отметил Медведев.

Премьер еще раз подчеркнул: за работу с операторами, за их выбор, за налаживание необходимых коммуникаций отвечают высшие должностные лица субъектов Федерации.

"Крайний срок решения всех проблем – 2022 год, — сказал Медведев. — Тянуть с этими мерами, как известно, было нельзя. Сроки и так с 2014 года переносили дважды. А если говорить про саму отрасль, то она не реформировалась никогда, она существует такой, как была при советской власти".

"Однако и запросы людей, и экологические нормы с тех пор существенным образом изменились", — заключил глава правительства.