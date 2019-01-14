"Зенит" оценил Паредеса в сорок миллионов евро

"Зенит" готов отпустить своего полузащитника Леандро Паредеса в "Челси". Однако клуб из Санкт-Петербурга оценил аргентинского футболиста в сорок миллионов евро.

"Челси" заинтересован в приобретении 24-летнего футболиста. На его покупке настаивает тренер "синих" Маурицио Сарри, который видит в Паредесе замену ушедшему в "Монако" Сеску Фабрегасу. Однако согласно информации "Спорт-Экспресс" "Зенит" не собирается продавать футболиста меньше, чем за 40 миллионов евро.

Сам Леандро Паредес, пришедший в "Зенит" полтора года назад из "Ромы", хотел бы вернуться в Италию или попробовать свои силы в Англии. Однако переход игрока может сорваться из-за цены, установленной лидером российской премьер-лиги.