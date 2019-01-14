Новости Спорт

Все видео этой рубрики
14 января 201919:36

"Зенит" оценил Паредеса в сорок миллионов евро

"Зенит" готов отпустить своего полузащитника Леандро Паредеса в "Челси". Однако клуб из Санкт-Петербурга оценил аргентинского футболиста в сорок миллионов евро.

"Челси" заинтересован в приобретении 24-летнего футболиста. На его покупке настаивает тренер "синих" Маурицио Сарри, который видит в Паредесе замену ушедшему в "Монако" Сеску Фабрегасу. Однако согласно информации "Спорт-Экспресс" "Зенит" не собирается продавать футболиста меньше, чем за 40 миллионов евро.

Сам Леандро Паредес, пришедший в "Зенит" полтора года назад из "Ромы", хотел бы вернуться в Италию или попробовать свои силы в Англии. Однако переход игрока может сорваться из-за цены, установленной лидером российской премьер-лиги.

Сейчас

21:30

Из московской квартиры спасли двух истощенных детей

19:25

Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора"

18:55

На объекте фирмы UPS в Нью-Джерси началась стрельба

18:50

В Киево-Печерской лавре начался пожар

18:43

В Кабуле прогремел сильный взрыв

17:24

Путин и Абэ обсудят мирный договор 22 января

16:45

Мэр Гданьска умер от ран

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Курилы - территория России: в Москве обсудили мирный договор с Японией

Курилы - территория России: в Москве обсудили мирный договор с Японией

2 часа назад
Взрыв газа в городе Шахты: репортаж из поврежденного подъезда

Взрыв газа в городе Шахты: репортаж из поврежденного подъезда

1 час назад
Чудо второго срока: Порошенко на выборы нужен религиозный конфликт

Чудо второго срока: Порошенко на выборы нужен религиозный конфликт

1 час назад
О чем Трамп говорил с Путиным: переводчиков президента США хотят допросить

О чем Трамп говорил с Путиным: переводчиков президента США хотят допросить

1 час назад
Взрыв в Кабуле: погибли 4 человека, более 90 пострадали

Взрыв в Кабуле: погибли 4 человека, более 90 пострадали

2 часа назад
В Китае канадца приговорили к смертной казни

В Китае канадца приговорили к смертной казни

2 часа назад
Brexit, который может не состояться

Brexit, который может не состояться

6 часов назад
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

13 часов назад
Перед оглашением завещания Эдуарда Успенского появился его внебрачный сын

Перед оглашением завещания Эдуарда Успенского появился его внебрачный сын

4 часа назад
Из московской квартиры спасли двух истощенных детей

Из московской квартиры спасли двух истощенных детей

52 минуты назад
Медведев: длинные новогодние праздники вредят экономике

Медведев: длинные новогодние праздники вредят экономике

4 часа назад
Карякин не смог завершить седьмой этап "Дакара" из-за аварии

Карякин не смог завершить седьмой этап "Дакара" из-за аварии

1 час назад
Три или четыре: как выбрать вакцину от гриппа?

Три или четыре: как выбрать вакцину от гриппа?

6 часов назад
"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

9 часов назад
Рождественский фестиваль в Доме музыки: хор Сретенского монастыря представит программу "Вифлеемская звезда"

Рождественский фестиваль в Доме музыки: хор Сретенского монастыря представит программу "Вифлеемская звезда"

13 часов назад
За "поток" ответите: немецкий бизнес получил черную метку от мини-Трампа

За "поток" ответите: немецкий бизнес получил черную метку от мини-Трампа

53 минуты назад
Российско-японские переговоры: шаг к миру

Российско-японские переговоры: шаг к миру

1 час назад
Архиепископ Климент: пожар произошел на территории музея

Архиепископ Климент: пожар произошел на территории музея

1 час назад
Камеры в салоне позволят самоуправляемым авто зарабатывать на пассажирах

Камеры в салоне позволят самоуправляемым авто зарабатывать на пассажирах

2 часа назад
Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора"

Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора"

2 часа назад
В подмосковной Истре нашли древний некрополь с каменными топорами

В подмосковной Истре нашли древний некрополь с каменными топорами

3 часа назад
Евгений Миронов растит сына, рожденного суррогатной матерью

Евгений Миронов растит сына, рожденного суррогатной матерью

4 часа назад
В России решили создать альтернативу деловой соцсети LinkedIn

В России решили создать альтернативу деловой соцсети LinkedIn

4 часа назад
Пьяный омич уснул с годовалой дочкой в сугробе в сильный мороз

Пьяный омич уснул с годовалой дочкой в сугробе в сильный мороз

4 часа назад
Мэр Гданьска умер от ран

Мэр Гданьска умер от ран

5 часов назад
Картина с распятым Рональдом Макдональдом спровоцировала массовые протесты в Израиле

Картина с распятым Рональдом Макдональдом спровоцировала массовые протесты в Израиле

6 часов назад
Математики объяснили недоверие людей к вакцинации

Математики объяснили недоверие людей к вакцинации

6 часов назад
Родные Маргариты Тереховой просят помочь с ее лечением

Родные Маргариты Тереховой просят помочь с ее лечением

6 часов назад
Александра Дьяченко вернул из США в Россию "Брат-2"

Александра Дьяченко вернул из США в Россию "Брат-2"

6 часов назад
Речка Уй и туалет на улице: найдены самые дешевые квартиры России

Речка Уй и туалет на улице: найдены самые дешевые квартиры России

7 часов назад
Нашлось десятое? Одинокое яйцо в "Инстаграме" побило мировой рекорд по лайкам

Нашлось десятое? Одинокое яйцо в "Инстаграме" побило мировой рекорд по лайкам

7 часов назад
Японцы сделали умный холодильник, который сам покупает хозяину пиво

Японцы сделали умный холодильник, который сам покупает хозяину пиво

8 часов назад
Появились фотографии нового Volkswagen Passat

Появились фотографии нового Volkswagen Passat

8 часов назад
Китайцы превратили скалу в небоскреб для пчел

Китайцы превратили скалу в небоскреб для пчел

8 часов назад
Прыжок с эвакуатора: владелец такси решился на рискованный побег

Прыжок с эвакуатора: владелец такси решился на рискованный побег

8 часов назад
Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России в 2018 году

Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России в 2018 году

9 часов назад
Слабость сильного пола: мужчины боятся боли сильнее, чем женщины

Слабость сильного пола: мужчины боятся боли сильнее, чем женщины

9 часов назад
Из-под обломков разбившегося в Тегеране самолета достали тела всех погибших

Из-под обломков разбившегося в Тегеране самолета достали тела всех погибших

9 часов назад
Взрыв газа в Шахтах. Фотолента

Взрыв газа в Шахтах. Фотолента

10 часов назад
Российские учёные создали заживляющие повязки, которые не нужно менять

Российские учёные создали заживляющие повязки, которые не нужно менять

11 часов назад
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в мире

Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в мире

11 часов назад
Художник изобразил очень мрачное Лукоморье

Художник изобразил очень мрачное Лукоморье

11 часов назад
Стример Fortnite танцевал 10 часов ради $2 тысяч

Стример Fortnite танцевал 10 часов ради $2 тысяч

11 часов назад
Все за покупками: какими будут торговые центры в 2019 году

Все за покупками: какими будут торговые центры в 2019 году

12 часов назад
В России могут появиться автономера зеленого цвета

В России могут появиться автономера зеленого цвета

12 часов назад
Электросамокаты проката Lime начали сбрасывать пассажиров

Электросамокаты проката Lime начали сбрасывать пассажиров

13 часов назад
Первооткрывателя ДНК лишили почетных званий за расизм

Первооткрывателя ДНК лишили почетных званий за расизм

17 часов назад
"Желтые жилеты" газ уже не берет

"Желтые жилеты" газ уже не берет

13.01.2019 20:32