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Взрыв газа в жилом доме в городе Шахты 1 час назад

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14 января 201921:02 Александр Ревунов, Николай Соколов

Взрыв газа в городе Шахты: репортаж из поврежденного подъезда

Спасательная операция на месте взрыва газа в жилом доме города Шахты, будет идти круглосуточно. До сих пор судьба четырех жильцов дома, остается неизвестной. Несколько квартир на верхних этажах — в руинах. Один человек погиб, семеро — в том числе двухлетняя девочка — пострадали.

Несмотря на угрозу дальнейшего обрушения, сейчас к поиску людей подключились кинологи, спасатели-альпинисты и спецтехника. Президент "поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим и провести тщательное расследование причин трагедии".

06 часов, 14 минут, 29 секунд. Момент взрыва зафиксировали камеры наблюдения таксопарка. Через мгновение, осколки стекла, бетонная крошка, искорёженные стеклопакеты изрешетят припаркованные машины в радиусе 50 метров.

"Стёкла сразу повыбивало. Двери, все проёмы", — говорит мужчина.

"У нас на первом этаже вынесло дверь. Было слышно, как дом начинает рушиться. На меня начал сыпаться потолок", — рассказывают две женщины.


Дом № 16 по улице Хабарова. Взрыв бытового газа — пока это единственная версия причины трагедии. В момент детонации внутри здания находилось 143 человека. Стены в квартирах на верхних этажах рухнули. Взрывная волна сдвинула плиты. Жильцы оказались под обломками.

"Сразу обежали вокруг дома, там за домом очень много осколков, половина квартир осыпалось. Смотрели, есть люди, но все они были в доме", — рассказывает молодой мужчина.

Кирилл Лариков успел закрыть собой дочку. Его придавило обломком рухнувшей плиты. Плач ребёнка услышали спасатели.

"Его супругу откопали, под ним нашли ребенка, но мужчина сильно зажатый был. Ребенка сразу извлекли. Думал, что у нее что-то с ручкой, но нет, когда подавали на эвакуацию, она обняла меня", — сообщил спасатель.

После эвакуации людей разместили в близлежащей школе, переоборудованной под центр временного размещения. Предоставили круглосуточное питание.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Статья "причинение смерти по неосторожности".

"Допрашиваются жильцы дома и очевидцы произошедшего. Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия об утечке бытового газа", — проинформировала общественность официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Одна женщина погибла. Судьба четырёх жильцов пока неизвестна. Для их поиска в Шахты из Сочи спецбортом прилетели кинологи.

"Будем искать живых", — сказала Юлия, кинолог.

Угроза обрушения всё ещё до конца не ликвидирована. Чтобы этого не случилось, идёт укрепление пролетов лестничных маршей. Спасатели, с максимальной осторожностью продвигаются к эпицентру взрыва. Для работ на высоте привлечены два крана и альпинисты.

В полуразрушенный подъезд удалось войти моему коллеге, Николаю Соколову и вот его материал.

***

Важно заметить, что проектами, когда дом строился в 1993 году, то в самом здании не было системы отопления, которая связана с газом. И оказывается, что уже в нулевые годы многие жители это отопление стали делать.

Посмотрите, это нижние этажи, здесь уже видны разрушения. Заходить дальше не безопасно, потому что выше тот самый эпицентр взрыва газа. Можно увидеть, что эти подпорки фактически держат 8 этаж, который оказался разрушен.

4 квартиры по последним данным находятся в зоне чрезвычайного происшествия. Вот мы подошли, насколько можно ближе. 8 этаж. Но квартиры, конечно, там, где эпицентр, это 9 этаж.

Можно сейчас посмотреть. Взрыв был очень сильный. Уничтожил не только жилые постройки, но и, конечно, общую площадь. Например, видно, шахта лифта, она провалилась, лифт упал до 1 этажа. Во всем здании установлены специальные подпорки, чтобы оно не продолжало оседать.

Специальный комплекс "Стрела" потом будет определять дальнейшую судьбу здания. Конечно, все равно итоговый вывод будет за специальной комиссией, но естественно, вы можете видеть, что еще недавно это была жилая комната. От нее ничего не осталось.

Следователи вот-вот приступят к работе здесь в эпицентре взрыва. Но пока изучают территорию вокруг, аккуратно выясняя детали произошедшего, где именно находился источник взрыва, утечки газа.

Ну, и потом, скорее всего уже после того, как здесь произойдет очистка территории, следователи смогут подняться именно сюда, чтобы собрать необходимые материалы для проведения различных экспертиз.

***

Следователи уже проверяют газовое оборудование.

"Последний вызов из этого дома был зафиксирован 10 декабря. В первом подъезде была микроутечка на газовом счётчике. Она была устранена. Более того, управляющая компания провела обследование в 2017 году сети и никаких утечек и нарушений не выявлено", — рассказал Вадим Ревенко, генеральный директор ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".

Однако жители пострадавшего дома говорят о том, что проверки были лишь формальностью.

"А проверка когда была? — Какая проверка? Зашли, посмотрели, "всё нормально" и ушли", — говорит мужчина.

"Я тут 28 лет живу, ни разу проверок не было", — рассказала жительница соседнего дома.

Дом построен в 1993 году. Капитального ремонта газовых сетей не было. Система отопления не справлялась с январскими морозами. Жильцы утверждают, что приходилось платить по 7-8 тысяч за отопление. Но батареи все равно были холодными. Большинство живущих в доме обогревали квартиры с помощью газовых печей.

"Люди отапливаются именно газом. Потому что нет отопления, но есть большие счета", — говорит мужчина.

Ещё одной из причин случившейся трагедии могла стать самостоятельная установка жильцами газового котла отопления. По закону это не запрещено, но насколько квалифицированным были эти работы, большой вопрос. Соседи говорят, что одна из жительниц жаловалась на запах газа.

"Пахло газом вчера. Все соседи сказали. Она вызвала, ей сказали, что завтра. Внучку она отправила дочке в город Артём", — рассказала женщина.

Владельцы разрушенных взрывом квартир получат материальную помощь из регионального и местного бюджетов. Разбор завалов продолжается.

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