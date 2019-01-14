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Ситуация на Украине 1 час назад
Чудо второго срока: Порошенко на выборы нужен религиозный конфликт
В Житомирской и Волынской областях захвачены храмы канонической православной церкви. Оба по одному и тому же сценарию: националисты при поддержке местных властей провозгласили себя церковной общиной и выгнали священников. Теперь на Волынь едет президент Порошенко, который отправился в томос-тур по городам и весям, демонстрируя стамбульскую грамоту об автокефалии для раскольников и попутно проповедуя собственное переизбрание.
Церковь опечатана, священника не пускают!
Православный храм в Ворсовке радикалы из партии "Свобода" берут силой. Священника к алтарю не пускают. Ключи не отдают. Молебен настоятель Свято-Николаевской церкви служит на улице.
- Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.
"Не дают помолиться, зайти в храм не дают. Спросите, что они хотят!" – просит одна из прихожанок церкви.
В селе Красноволя глава администрации сам пришел на службу и попросил освободить помещение. Богослужение сорвано, протоиерею предлагают перейти на сторону раскольников или забрать свои вещи.
"Это наша церковь! Это не ваша, это наша церковь!" – приватизирует церковное имущество глава сельского поселения Красноволя Федор Светач.
Настоятель Свято-Михайловского храма спорить с раскольниками не будет. Он уйдет, за ним последуют прихожане. На церкви повесят замок: служить здесь теперь некому. Так решили на общем собрании, где из местных жителей почти никого не было.
"Общество разделилось. Выслушали мнение только одной стороны", — сокрушается настоятель Свято-Михайловского храма протоиерей Андрей Геналю.
Видимо, это и есть "мирный" переход из канонической православной церкви в раскольническую, о котором так любит говорить Порошенко. Он продолжает свой гастрольный тур по Украине. И, декламируя в церковном антураже, срывает "жидкие" аплодисменты.
"Украинский народ молился и просил: Боже, подай нам объединение! Боже, подай нам Единую церковь!" – заявляет президент Украины Петр Порошенко.
Президент Украины закатывает глаза, к небу возводит руки. Сценарий этого моноспектакля уже обкатан. На подхвате — Епифаний Думенко, так называемый предстоятель стамбульского филиала, и перебежчик митрополит Симеон — услужливо подстраивает под Порошенко микрофон.
"Мы не являемся частью абы кого, мы являемся самостийною автокефальною 15-й церковью православного мира", — добавляет Владимир Шостацкий, от же мирополит Симеон.
Он раньше служил в Украинской православной церкви. Но после раскола перешел на другую сторону. Порошенко видел его в роли Патриарха Всея Украины. Но кандидатуру не утвердили, Симеон остался ни с чем, как и еще один сбежавший из УПЦ священник Александр Драбинко.
"То, что сделали наши два епископа, так Иуды были всегда. Вспомните о Тайной вечери. Ничего удивительного в этом нет. Наша церковь ничего не потеряла. Очистилось зерно от шелухи", — убежден настоятель Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Павел Лебедь.
За это предательство украинский президент наградил перебежчиков серебряным орденом Ярослава Мудрого. Симеон, как особо приближенный, получил награду четвертой степени, Драбинко — самой низшей, пятой. Он однажды во время службы непростительно ошибся.
"Помяни, Господи, владыку Онуфрия... Владыку Епифания Всея Украины", — зачитывает он после молитвы.
Ни бесплатного проезда, ни прибавки к пенсии эта награда не дает. А получают ее за раскол или развал страны. Такими орденами были отмечены архитекторы церковного раскола — епископ Эдмонтонский Иларион и архиепископ Памфилийский Даниил. Именно они начинали эту смуту. Еще раньше орден Ярослава Мудрого Порошенко даровал Арсению Яценюку, когда тот был премьер-министром. Он и раскольника Филарета облагородил званием Героя Украины. Но это, скорее, в утешение. Ведь преданного лже-патриарха он обменял на автокефалию.
"Сегодня в Виннице вы на этом фантастическом майдане с молодым — не старым, извините за выражение, а с молодым Тарасом Шевченко! Тарас тоже смотрит на нас и радуется нашей независимости", — за памятники решил высказаться Петр Порошенко.
Филарету, правда, уже скоро 90 лет. А Порошенко нужны молодые и симпатичные. С новым предстоятелем он красуется на рекламных щитах. Это, конечно, нарушение закона, ведь как кандидат в президенты Порошенко еще не регистрировался.
- Простите, но президент Порошенко эксплуатирует томос абсолютно безбожно, сделав независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации.
Пока Порошенко пел за здравие, его оппонент на предстоящих выборах Владимир Зеленский отпевал президента. В этом ролике он ни разу не назвал его имя, но итак было понятно: за упокой чьей души молится юморист.
"Мы не сможем сжечь его даже в крематории, потому что цена на газ, о которой он договорился, мягко говоря... Ну, ничего! Благодаря именно этой цене ему итак гореть в аду!" – произносил актер.
Но даже этот спасительный для Порошенко томос до сих пор остается недействительным. Из 12 иерархов Вселенского Синода его не подписали пять человек. А это значит, что относиться к греческому свитку можно лишь как к реквизиту, с которым труппа бродячих артистов гастролирует по Украине.
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