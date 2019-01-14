О чем Трамп говорил с Путиным: переводчиков президента США хотят допросить
В Конгрессе США комитеты по разведке и иностранным делам решают, как вызвать для дачи показаний переводчиков Дональда Трампа. Конгрессменов от Демократической партии интересует, что американский президент обсуждал на встречах с Владимиром Путиным. Правда, закон запрещает допрашивать переводчиков первых лиц, но демократы намерены найти способ обойти это препятствие.
В Вашингтоне наступил тот день, когда на южной лужайке Белого дома главе государства задали фактически напрямую вопрос: господин президент, вы русский разведчик?
- Я никогда не работал на Россию. И вам это известно лучше, чем другим. Сам этот вопрос возмутителен. Все это один большой обман.
Поводом подозревать президента США в госизмене стала статья газеты Washington Post. Со ссылкой на неназванные источники в ней говорится, что Дональд Трамп после первой встречи с Владимиром Путиным в Гамбурге в июле 2017 года забрал у своего переводчика записи и приказал ему не обсуждать содержание разговора с членами администрации. Таким скрытным, утверждает издание, Трампа замечали не раз. Однако советник президента США предложила вспомнить, в каких условиях Трамп вынужден был начинать работать, и причины быть настороже.
"В 2017 году, как вы помните, президент пострадал от большого количества утечек. Через одну-две недели после того, как он занял пост, в прессу утекли детали его телефонных разговоров с лидерами Мексики и Австралии. Были преданы огласке и подробности встречи в Овальном кабинете в 2017 году. В то время это было большим поводом для беспокойства. Это не шутки", — сообщила Киллиан Конвэй, советник президента США
Дональд Трамп заявил, что проводит встречи с глазу на глаз со многими мировыми лидерами, а статья Washington Post, мягко говоря, не отражает действительности.
"Это очередной фейк. Наша встреча была успешной. Таким же образом я встречаюсь со всеми. Мы говорили на тему Израиля и газопровода. Германия платит России большие деньги и это неправильно. Именно это мы и обсудили. Мы говорили на многие другие темы", — заявил президент США Дональд Трамп.
Но демократы в Конгрессе сегодня уже обсуждают возможность вызвать на слушания и допросить переводчиков Трампа. Случай в мировой практике неслыханный, говорит Дмитрий Рюриков, который в советские времена был переводчиком на встречах Брежнева, Косыгина, Андропова и Громыко.
"Мы живем в такое время, когда невероятное становится вероятным. Я не берусь судить о законодательстве Соединенных Штатов, но такой вопрос может быть поставлен. Но он будет свидетельствовать о глубочайшем и очень серьезном, накаленном политическом конфликте между ветвями власти. Если Конгресс идет на это, значит, наверное, здесь дело не в переводе, а дело в том, что ищутся способы активизации и поднятия конфликта на новые уровень", — считает переводчик Дмитрий Рюриков.
Личные встречи лидеров для того и проводятся, чтобы о деталях разговора знал очень ограниченный круг лиц. Доверительная обстановка — ключевое условие. Вот и в Израиле допрос переводчиков не просто нонсенс, но уголовное преступление.
"В Израиле переводчик или, к примеру, сотрудники безопасности, не имеют права разглашать какую-либо информацию, услышанную ими в ходе этой встречи. Если это кому-то не нравится, они могут подать в суд и будет слушание. Опять же, слушание будет происходить за закрытыми дверями. По законам Израиля, нельзя просто взять и попросить переводчика рассказать содержание встречи, это приравнивается к уголовному преступлению", — объясняет Томер Наот, директор юридического отдела движения "За чистоту власти".
Кризис во власти проявляется и в рекордно долгом шатдауне — идет 24-й день, как правительство нормально не работает. Оставшиеся без зарплаты госслужащие выстроились в очереди за бесплатными продуктами. В одни руки нескольких банок консервов, лапша и немного овощей. Некоторые уже сравнивают это со временами Великой депрессии. Демократы, тем временем, были замечены на пляжах в Пуэрто-Рико — вот так они беспокоятся о госслужащих, заявили в Белом доме.
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