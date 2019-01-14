За "поток" ответите: немецкий бизнес получил черную метку от мини-Трампа

Между Берлином и Вашингтоном разгорается крупный финансово-дипломатический скандал. Ряд немецких компаний, которые задействованы в проекте "Северный поток-2", получили черную метку с угрозами санкций. Отправил ее американский посол в Германии. Удивленные бизнесмены, для которых строительство газопровода из России является делом исключительно коммерческим, сразу же обратились за разъяснениями в МИД и ведомство федерального канцлера.

Каждый год община Лубмина получает полтора миллиона евро налогов только от того, что на ее участке балтийского берега из моря выходит труба первого "Северного потока". Строительство "Северного потока-2" означает, что со следующего года в бюджет коммуны будет поступать уже три миллиона евро. Поэтому мэру Лубмина очень не понравились то, что посол США пытается запугать участников проекта.

"Лично я не очень согласен с подобными мерами. Я не думаю, что такие письма от посла США в Германии, от американского правительства соответствуют общепринятой дипломатической практике", — сомневается бургомистр Лубмина Аксель Фогт.

Европейские партнеры "Газпрома" компании Wintershall, Uniper, OMV, Shell и Engie получили от американского посла Ричарда Гренелла письменные предупреждения о том, что все они могут попасть под санкции.

"Как известно, США выступают против строительства "Северного потока-2". Этот трубопровод подразумевает серьезные геополитические риски для наших европейских партнеров. Мы подчеркиваем, что компании, которые сотрудничают с Россией по этому вопросу, всерьез рискуют навлечь на себя санкции", — заявил американский посол.



В качестве американского посла в Германии Ричард Гренелл работает с мая 2018 года. Часто отлучается в США, и потом публикует в Twitter то фотографии с гей-вечеринок, то и из Овального кабинета.

Он старается почаще попадаться на глаза своему шефу Дональду Трампу и копирует его бесцеремонный стиль общения, ярко проявляющийся в отношении Германии.

"Судя по поведению президента, а теперь и посла, может показаться, что у них есть веские причины для подобных высказываний, но это просто их методы. Нужно принять это как факт", — обреченно произносит депутат бундестага от партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фолькер Каудер.

Немцы уже не впервые сталкиваются с шантажом в исполнении Гренелла, которого называют мини-Трампом.

Едва приехав в Германию, он тут же начал запугивать немецкие компании санкциями за сотрудничество с Ираном, возобновленное в рамках ядерной сделки. Тогда его поведение сравнивали с манерами офицера колониальной администрации. Примерно также реагирует сейчас на угрозы в отношении "Северного потока-2".

"У американского посла, очевидно, создалось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии", — возмущен заместитель председателя фракции Левой партии в бундестаге Фабио де Мази.

Замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер написал в Twitter:

"Знает ли мистер Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?"

Газета Handelsblatt пишет, что в экономическом отделе МИД ФРГ давно высказывают недовольство тем, что Гренелл постоянно оспаривает ключевые позиции немецкой политики, в данном случае пытаясь протолкнуть на европейский рынок дорогой сжиженный газ вместо дешевого трубопроводного. В вопросах выгоды и обеспечения энерговооруженности у Москвы и Берлина нет никаких разногласий.

Недавно президент России высказал на этот счет консолидированную точку зрения.

"Северный поток-2" нужен Европе, — подчеркнул Путин, выступая в Сочи. — Собственные ресурсы в европейских странах и в Норвегии, в других странах, в Великобритании, истощаются. Это просто, что называется, медицинский факт. При таких масштабах, в которых Россия поставляет газ в Европу, и при таком расстоянии между источниками этого газа, между пунктами добычи и пунктами сдачи, Россия является самым оптимальным поставщиком для европейской экономики. Мы готовы конкурировать со всеми. Надеемся на честную конкуренцию и в рамках действующих международных правовых норм".

Вместо этого Вашингтон навязывает Германии игру без правил. Крайнюю степень раздражения этим обстоятельством выдает реакция германского МИДа, который охарактеризовал действия Гренелла как провокацию. Примерно также оценивают их и российские дипломаты.

"Это часть большой программы. Есть долгосрочная программа по глобальному сдерживанию нашей страны, которая исторически реализуется, — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. – И есть краткосрочная ее часть. Конечно, это неприемлемо. Конечно, это не входит в обязанности посла, мягко говоря. А по большому счету, им противоречит".

Между тем, из 1200 километров "Северного потока-2" треть уже проложена. После запуска проекта через балтийский газовый маршрут с учетом "Северного потока-1" можно будет прокачивать 110 миллиардов кубометров в год. Суда Pioneer Spirit и Soliter движутся навстречу друг другу со скоростью три километра или пятьсот сваренных труб в стуки. Американский посол пишет — караван идет.

Чем дальше будет продвигаться "Северный поток-2", тем больше будет вокруг него крика. К этому все готовы. На запрос европейских участников консорциума, как реагировать на "письма счастья" от Гренелла, немецкий МИД выдал рекомендацию — работать дальше и в переписку с ним не вступать.