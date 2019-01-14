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Свалки Подмосковья 10 минут назад
Не метры, а люди: правительство занялось вывозом мусора и раздельным сбором отходов
Указом президента 14 января создан российский экологический оператор. Это компания, которая в корне изменит систему сбора и утилизации мусора в стране. Реформа началась с 1 января, 60 регионов уже перешли на новую систему. Тема обсуждалась на совещании главы правительства с вице-премьерами. Не обошли стороной и рост цен на бензин.
Пока нефтяные компании соблюдают договоренности, достигнутые осенью. В январе рост цен не должен превысить 1,7 процента (из-за повышения НДС), а после 1 февраля — рост на уровень инфляции, но равномерно в течение года.
В среднем литр 92-го бензина сейчас стоит около 42 рублей, а литр 95-го — по 45 рублей. Премьер призвал коллег не расслабляться и отслеживать ценники на заправках.
"Если возникают какие-то отклонения, особенно в части крупнейших поставщиков, вот этих вертикально-интегрированных компаний, просто вызывать, значит, напоминать положение этого соглашения. Но если ситуация где-то будет дестабилизирована, тогда уже принимать различные меры реагирования, включая и меры антимонопольного регулирования, но и меры, предусмотренные этим самым соглашением", — наставлял премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании вице-премьера Козака.
С 1 января Россия начала так называемый нефтяной налоговый маневр. Он позволит сохранить доступные цены на нефтепродукты внутри страны, но, например, для Белоруссии российская нефть станет дороже. Лукашенко потребовал от Москвы компенсировать потери, пригрозив потерей союзника.
"Мы сохраняем, хочу напомнить, очень большой объем кредитной поддержки наших партнеров. Этот объем превышает 6 и даже 6,5, по-моему, миллиарда долларов, не считая связанный кредит на строительство атомной станции. Причем, мы не требуем, конечно, возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров, в условиях, напомню, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран. То есть, по сути, мы помогаем, вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях", — ответил на недовольство Александра Лукашенко глава российского правительства.
Маневр в России начался не только с нефтью, но и с мусором. Что конкретно изменилось с 1 января?
В каждом регионе теперь будет единый оператор по вывозу и переработке твердых коммунальных отходов. И впервые плата за вывоз мусора из общедомовых расходов перекочует в коммунальные платежи.
Большинство регионов приняли решение взимать плату не с квадратного метра, а с человека. Средний тариф составит 120-130 рублей на одного жильца.
"Не нужно переживать, что будет какая-то неподъемная платежка для населения. Сегодня все губернаторы держат эту реформу под особым контролем. Мы создали условия: если неподъемный платеж, помогать им. Минфин в курсе, чтобы население не получило дискомфорт в связи с платежом", — заверяет министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.
В будущем при раздельном сборе мусора за ту часть, которая пойдет во вторичную переработку, граждане платить не будут. За нее заплатят предприятия. Главное, приучить себя к нескольким контейнерам.
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