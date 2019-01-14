Леди Гага сбежала с вручения престижной премии из-за смерти любимой лошади

Певица Леди Гага в слезах уехала с вручения премии Critics' Choice Awards, которую звезда получила за лучшую роль в картине "Звезда родилась". Оказалось, что прямо во время праздника умерла любимая лошадь артистки, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Во время церемонии Леди Гага сильно волновалась и не смолгла сдержать слез в тот момент, когда ее вызвали на трибуну.

Однако сразу после вручения награды певица уехала. Позже артистка написала в "Твиттере" о том, что послужило причиной ее исчезновения. Оказалось – смерть любимого животного.

Goodbye, my angel 💔 pic.twitter.com/KnWlt2ryuC

— Lady Gaga (@ladygaga) 14 января 2019 г.

"Наши души были едины", — написала певица.

Помимо награды за лучшую женскую роль, Гаге достался приз за лучший саундтрек.