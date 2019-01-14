Взрыв в Кабуле: погибли 4 человека, более 90 пострадали

Четыре человека погибли в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле. Еще 90 человек, в том числе 23 ребенка, получили ранения.

Мощный взрыв прогремел в квартале, где живет много иностранцев, а также расположены офисы зарубежных неправительственных организаций, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, взрывное устройство находилось в грузовом автомобиле.