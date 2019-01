В Венесуэле заблокировали "Википедию"

Интернет-энциклопедия "Википедия" оказалась недоступна в Венесуэле. Внезапной блокировке подверглись все разделы сайта. Инцидент связывают с тем, что недавно в одной из статей на популярном портале оппозиционера Хуана Гуайдо назвали президентом Венесуэлы (кем он не является), сообщает Netblocks.

Хуан Гуайдо известен, в том числе, тем, что называет нынешнего венесуэльского лидера Николаса Мадуро "незаконным узурпатором" и говорит, что готов сменить его на руководящем посту.

Confirmed: All editions of the #Wikipedia online encyclopedia blocked in #Venezuela by leading telecom provider #12Ene #KeepItOnhttps://t.co/p8KZskcz8T pic.twitter.com/rrxdpS6Zmx