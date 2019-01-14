Из московской квартиры спасли двух истощенных детей

В одной из квартир на юго-востоке столицы найдены двое истощенных детей в возрасте двух и пяти лет. Девочки отправлены в больницу.

Вскрывать квартиру, где находились дети, пришлось сотрудникам МЧС. Их мать в это время отсутствовала. В настоящее время полиция ведет ее розыск, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.