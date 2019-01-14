Зарезал человека, потом прыгнул в реку: в Китае 20 человек подверглись нападению

Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в китайском городе Фучжоу.

Как передает РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные полиции.

Трагедия произошла на улице города, когда 48-летний мужчина, вооруженный ножом напал на людей, после чего прыгнул в реку.

По предварительным данным, причиной случившегося стала бытовая ссора.