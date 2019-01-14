В Константинополе опубликовали томос об автокефалии Православной церкви Украины

Вселенский патриархат в Стамбуле официально опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии новой украинской церкви на трех языках: английском, греческом и украинском.

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии 6 января. На один день документ выставили в Киеве, после чего он был возвращен в Стамбул. 9 января его подписали все члены Синода Константинопольского патриархата, но до сегодняшнего дня пресс-служба Вселенского патриархата отказывалась представить текст томоса, ссылаясь на то, что его перевод на английский язык еще не подготовлен, передает ТАСС.

В документе указывается, что Вселенский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины, а новая Православная церковь Украины обязана решать все значимые вопросы через Константинополь и не может основывать приходы за границами государства. Кроме того, новой структуре запрещено самостоятельно производить миро для богослужений.

Русская православная церковь не признает новую структуру и отказалась от евхаристического общения (совместного служения литургий) с Константинопольским патриархатом. Такое же решение приняла каноническая Украинская православная церковь.