Экс-министра обороны Украины обвинили в госизмене в пользу России

Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры объявил подозрение бывшему министру обороны Украины Дмитрию Саламатину.

Об этом мировую общественность проинформировал на своей странице в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, Саламатин обвиняется в том, что состоял в "преступной организации Януковича" и при этом злоупотреблял властью, похитив чужое имущество в особо крупном размере.

Кроме того, экс-министр обороны страны подозревается в совершении государственной измены в интересах России, выразившейся, по мнению Генпрокуратуры Украины в подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности страны, а также вытеснения ее с мировых рынков оружия в пользу РФ.

Саламатин руководил оборонным ведомством Украины с 8 февраля 2012 года по 24 декабря 2012 года. До февраля 2014 года был советником президента Виктора Януковича.