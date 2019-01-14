Неуважение к институтам и символам: в Саранске две девушки сожгли флаг

Теперь нашумевшее видео из Мордовии. Костер, в котором сгорает российский триколор. Оригинал в Instagram уже удален, но Интернет помнит все. Как выяснилось, снимали и, соответственно, сжигали — две жительницы Саранска. Вполне вероятно, они ответят по 329-й статье Уголовного кодекса о надругательстве над флагом или гербом. Дело нешуточное: до года ограничения свободы. Пока чисто за факт преступного деяния. Однако в обозримом будущем, возможно, будет предусмотрена еще и добавка за публикацию подобного контента в Сети. Как раз 14 января в Госдуме прошло расширенное заседание профильного комитета по информационной политике, информационным технологиям и СМИ. Обсуждали те самые законопроекты о наказании за фейки. И тот, что некоторые из наших так называемых коллег уже окрестили законом об оскорблении властей. Здесь сразу важная оговорка: согласно официальной формулировке, речь идет о неуважении к институтам и символам. Мордовский случай в тему. А вот тем, кто запустил шарманку о цензуре и запрете на критику чиновников, неплохо бы внимательнее работать с источниками.

В законопроекте Андрея Клишаса речь о недопустимости оскорбления общества, государства и государственных символов. Это гимн, герб, Конституция, флаг... Чтобы реагировать на истории типа саранской.

- Гори-гори ясно! Хорошо горит! Гори, Россия!

Софья Кечина, 21 год. Училась в Москве, работала аниматором на Кипре. Огненное шоу с флагом под Новый год устроила с подругой. Теперь ими полиция занимается.

"Девушки доставлены для разбирательства в органы внутренних дел республики Мордовия. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Материалы переданы в отдел дознания отдела полиции №3 УМВД России по городу Саранск", — пояснила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Мордовии Светлана Холодкова.



Ролик посмотрели тысячи пользователей в Интернете до того, как девушки его удалили. Это сейчас они рассказывают, что так все неудачи прошлогодние сжигали. А сочувствующие пишут, мол, давайте их простим. В Германии, например, такие разговоры не помогли бы. Штраф и тюрьма.

"Закон о совершенствовании правоохранительной деятельности в социальных сетях уже рассматривает интернет-сервисы, сайты различные. И там также есть процедуры, которые могут привести к ответственности в виде штрафа для физических лиц, я обращаю ваше внимание, в пять миллионов евро. А для юридических лиц до 50 миллионов евро", — подчеркивает член Совета Федерации Андрей Клишас.

"Германия, Франция, Аргентина, Хорватия – естественно, запрещают осквернение, национального флага. Предусматривает уголовную ответственность: сроки до трех, до пяти лет", — подчеркивает адвокат Григорий Красовский.

Клишас предлагает наказание гораздо мягче. Это блокировка оскорбительных материалов в Сети. Штраф — от одной до пяти тысяч рублей, а еще административный арест до 15 суток. Как за мелкое хулиганство.

Но так называемая оппозиция за Клишасом прямо охотится в Красноярске, например, который он представляет в Совфеде. Мол, да у него коллекция дорогих часов, особняк в Швейцарии. Клишас и правда миллионер, это не секрет, он "Норильским никелем" руководил с 2010 по 2012 годы. Якобы, "расследование" яйца выеденного не стоит.

"Там нет никакого расследования, там задекларированное имущество, которое у меня всегда в декларации есть!" – подчеркивает Андрей Клишас.

"Зачем наши либеральные друзья всё это делают? А делают это они для того, чтобы вновь вызвать хайп вокруг этой темы, вокруг ущемления демократии, что в России вновь ущемляются права, — говорит политолог Наталья Елисееваю — Самое интересное, что к этой ситуации подключились абсолютно разные инструменты в социальных сетях. Группы "ВКонтакте", Facebook, определенные личности и анонимные Telegram-каналы. То есть по стандартной схеме для раскрутки задействованы абсолютно все, направленные на разную целевую аудиторию".

Законопроект Клишаса и его коллег по Совфеду и Госдуме псевдо-либералы пытаются подать как "закон об оскорблении властей". То есть, искажают саму суть инициативы. Критику власти ведь никто не запрещает.

"Если непристойное поведение не допускается в обычной оффлайн жизни, то почему общепринятые нормы должны нарушаться в киберпространстве? Сегодня мы получаем большую часть информации из Интернета, из мессенджеров и соцсетей, и в них должны соблюдаться принципы достойного человеческого поведения", — считает глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В Сети много пишут про закон Клишаса. Конструктивного в том числе, несмотря на усилия так называемого либерального крыла. А в Думе инициативу обсуждать только начали предметно и по пунктам, чтобы не было потом перекосов в судебной практике, как со статьей 282 за репосты.