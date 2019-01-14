Российские гандболисты добились ничьей против Германии на чемпионате мира

В Дании и Германии продолжается чемпионат мира по гандболу. Сборная России провела матч третьего тура соревнования против одной из хозяйки – команды Германии. В Берлине российские гандболисты сыграли с немцами вничью – 22:22.

Примечательно, что россияне уступали в счете на протяжении большей части матча и вырвали ничью лишь за считанные секунды до финальной сирены. В составе российской команды самым результативным игроком стал Тимур Дибиров, забивший 8 мячей. Он же был признан игроком матча.

Для сборной России эта ничья стала второй в трех турах группового этапа чемпионата мира. На старте турнира россияне разошлись мировой с командой Сербии (30:30), после чего обыграли Корею (34:27). Таким образом, Россия набрала 4 очка, и занимает 3 строчку в группе "А". Лидирует сборная Германии, у которой 5 очков.

Следующим соперником россиян станет команда Бразилии. Игра состоится 15 января.