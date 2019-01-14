В Нью-Джерси ранен взявший заложников на почте мужчина

Масштабная спецоперация в США завершена. Десятки единиц полицейской техники, броневики и вертолет были брошены на спасение заложников в Нью-Джерси. Вооруженный мужчина угрожал своей бывшей возлюбленной и ее подруге в офисе почтовой службы UPS. Сам захватчик тоже является работником этой компании. Оперативники окружили постройку в округе Глостер и провели штурм здания.

Преступник ранен. Его мотивы пока неизвестны, сообщает телеканал "Россия 24"

Известно, что до того, как взять в заложники двух человек, включая свою бывшую подругу, вооруженный мужчина проник в почтовое отделение и несколько раз выстрелил в потолок.