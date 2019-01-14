Камера зафиксировала инцидент с самолетом Smart Wings в Шереметьеве

Воскресный инцидент с самолетом чешской авиакомпании Smart Wings в аэропорту Шереметьево, в результате которого были задержаны более 30 рейсов, попал в объектив камеры наблюдения.

Утром 13 января Boeing-737 с 40 пассажирами на борту, выполнявший рейс Москва — Прага, во время рулежки резко набрал скорость и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за ЧП взлетно-посадочная полоса была на время закрыта для приема самолетов.

Чешским лайнером в этот момент управлял второй пилот. Из объяснительной командира воздушного судна следует, что причиной отклонения от маршрута стал "асимметричный вывод двигателей рычагами управления двигателями на взлетный режим".

На кадрах видно, как поворачивавший Boeing начал быстро набирать скорость и стремительно выкатился за пределы ВПП, увязнув в снегу. После этого полоса была закрыта, порядка 30 рейсов задержаны.