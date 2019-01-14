"Боруссия" перехватила у "Барселоны" 19-летнего аргентинца

Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании аргентинского защитника Леонардо Балерди, прежним клубом которого была "Бока Хуниорс". Сумма трансфера не сообщается, однако известно, что стороны подписали долгосрочное соглашение.

"Мы рассчитывали подписать контракт с Балерди в летнее трансферное окно, но у нас получилось подписать его уже сейчас – сказал спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт клуба. – Он является перспективным футболистом, умным центральным защитником. Мы довольны тем, что он выбрал нас".

В услугах Балерди была заинтересована испанская "Барселона", однако несмотря на такой вариант продолжения карьеры аргентинец выбрал Дортмунд. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.