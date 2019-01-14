Перед пожаром в Киево-Печерскую лавру проник неизвестный

Неизвестный проник в здание монастырского комплекса Киево-Печерской лавры перед тем, как там начался пожар.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал руководитель информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент.

По его словам, некий мужчина, возможно, бомж, проник на чердак здания перед возгоранием.

Архиепископ также отметил, что здание последние шесть лет было законсервировано, шел поиск средств на его ремонт.

Площадь пожара, который произошел днем 14 января, составила 400 квадратных метров. ЧП привело к частичному обрушению перекрытий между вторым этажом и чердаком. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.