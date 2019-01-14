В Варшаве задержали пенсионера, угрожавшего президенту Польши

В Варшаве полицейские задержали 72-летнего мужчину, который позвонил в Воеводский центр аварийного уведомления со словами: "Умер мэр Гданьска Павел Адамович, а завтра может умереть Анджей Дуда".

После звонка оперативники установили, откуда он был сделан и вычислили звонившего. Дело передано в прокуратуру, передает ТАСС.

Нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича было совершено 13 января во время благотворительного концерта "Большой оркестр праздничной помощи". Преступник нанес ему несколько ударов ножом прямо на сцене. 14 января он скончался в больнице.