ЦСКА продлил победную серию до 13 матчей, обыграв "Химки"

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся центральный матч, в котором московский ЦСКА на своем паркете принимал подмосковные "Химки". "Дерби Ленинградки" завершилось в пользу столичных армейцев – 75:65.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард "Химок" Джордан Мики, который набрал 24 очка. В составе победителей лучший результат набранных очков у Кори Хиггинса. Он набрал 17 очков. Отметим, что в составе "желто-синих" по-прежнему не играет лидер команды Алексей Швед, залечивающий травму.

Победа над химчанами позволила подопечным Димитриса Итудиса продлить победную серию, которая теперь равняется 13 матчам. С этим показателем армейцы продолжают удерживать лидерство в Единой лиге. "Химки" же делят вторую-третьи строчки с казанским УНИКСом. У обоих клубов по 11 побед и два поражения.