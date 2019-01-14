Александр Кокорин: после травмы у меня болит колено

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин испытывает боли в колене из-за ранее полученной им травмы. Об это он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые посетили его в следственном изоляторе.

"Меня мучают боли в колене после полученной травмы, — признался Кокорин, которого цитируют "Известия". – Мне не хватает физических нагрузок. После операции мне рекомендованы специальные упражнения и нагрузки, но кто в СИЗО мне предоставит бассейн"?

"Я нахожусь в ужасной физической форме, ведь я не тренировался три месяца. Но если 8 февраля меня отпустят, то смогу привести себя в форму за три недели. По поводу футбольного матча в СИЗО могу сказать, что со мной эту тему не обсуждали. У меня есть контракт с "Зенитом". Я не могу выступать без разрешения своего работодателя".

Напомним, что Кокорин, как и еще один футболист Павел Мамаев из "Краснодара", находятся под заключением до 8 февраля 2019 года.