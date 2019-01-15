Адвокат Харви Вайнштейна не хочет представлять интересы подзащитного в суде

Адвокат Бенджамин Брафман больше не хочет представлять интересы своего клиента в суде. Он хочет взять самоотвод и отстраниться от дела.

Клиентом Брафмана является американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, против которого выдвинуты обвинения в домогательствах и изнасиловании.

По данным телекомпании NBC, Брафман пока не уведомил своего подзащитного о своем решении и не подал в суд необходимые документы. Без одобрения этого решения судьи самоотвод невозможен, передает ТАСС.

Дело в том, что между Вайнштейном и Брафманом, являющимся ключевой фигурой в команде адвокатов продюсера, в последнее время возникли разногласия.

Предполагается, что из-за самоотвода Брафмана может быть перенесен срок рассмотрения дела Вайнштейна в суде. В настоящее время известно, что начало слушаний назначено на май 2019 года.

Представители Вайнштейна никак не комментируют появившуюся информацию.