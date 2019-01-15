Китайские аппетиты "Нефритового зайца": Луна, Марс и Юпитер

"Нефритовый заяц" шагает по Луне. Китайский зонд с таким названием активно осваивает обратную сторону земного спутника с поистине китайскими аппетитами. Уже во всю занимается фермерским хозяйством. Пекин в ближайшие годы планирует отправить к нему помощников, в том числе и вместе с Россией.

На Луне есть жизнь! Пока в контейнере, который сделан из алюминия и весит три килограмма.





Китайский "Нефритовый заяц", так переводится название зонда, оборудовал для опытов мини-ферму с замкнутой эко-системой. Сажает картошку и разводит личинок шелкопряда в условиях сверхнизкой гравитации. Он первопроходец не только в этом: первое мягкое прилунение, впервые на обратной стороне Луны, с которой с Земли впервые налажена связь через первый лунный орбитальный микроспутник. Первые опыты в особо чистой электромагнитной среде и первый опыт сотрудничества планетарного масштаба. В миссии приняли участие несколько стран.

"Радиоизотопные тепловые блоки, созданные в сотрудничестве с Россией, гарантируют безопасность зонда "Чанъэ-4" в течение лунной ночи", — говорит заместитель главы Китайского национального космического управления У Яньхуа.

Следующий зонд "Чанъэ-5" готовится уже в конце этого года доставить на Землю образцы лунного грунта, то есть повторить успех советской "Луны-24". А российская миссия "Луна-26" открывает новые горизонты сотрудничества — позади несколько раундов переговоров.

Луна для китайцев — ключевое направление совместно с Россией, наша страна, подчеркнули на пресс-конференции, один из главных партнеров КНР в космосе. Китайцы готовы стать соседями и на орбите, на новой космической станции. Строят три модуля по 20 тонн. Базовый планируют запустить уже в этом году, а эксплуатацию начать в 2022 году.

"Выполнение лунных исследовательских миссий привело к созданию достаточно хорошо развитой инфраструктуры для изучения дальнего космоса", — говорит У Яньхуа.

Здания из лунного грунта — фантастика или реальность? Выяснить можно только опытным путем. Ставить ли на Луне научную базу? Китай размышляет над этим, как и Россия, США и Европа.

В любом случае, дальнейшие миссии "Чанъэ" предполагают ряд технологических испытаний, высадку зондов на северном и южном полюсах Луны, и станут основой для исследований дальше.

Первую миссию на Марс КНР хочет отправить в июле 2020 года, через 8 лет — доставить оттуда образцы грунта. А к 2030 году намерен добраться и до Юпитера. И это ближайшие планы.