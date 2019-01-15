Илья Геркус: ушел из "Локомотива" из-за разногласий с советом директоров

Бывший президент и генеральный директор футбольного "Локомотива" Илья Геркс признался, что покинул свой пост из-за имевшихся у него разных взглядов на дальнейшее развитие клуба. При этом функционер сказал, что мог покинуть "Локо" еще раньше.

"С членами совета директоров у нас были разногласия, которые касались будущего "Локомотива", но не прошлого, — приводит слова Геркуса Чемпионат.Com. – По поводу прошлого мне руководитель РЖД дословно произнес: "Ничего, кроме благодарности, мы сказать вам не можем".

"Об уходе из клуба я задумывался летом. Уже тогда были определенные сомнения и в итоге все закончилось тем решением, которое было принято. Но, на мой взгляд, мы провели хорошую трансферную кампанию. Другое дело, что наши выступления получились не столь успешными, как мы того ожидали. Но думаю, что "Локомотив" в состоянии наверстать отставание в весенней части чемпионата".

Напомним, что Геркус покинул свой пост 28 декабря 2018 года. Новым генеральным директором "железнодорожников" был назначен Василий Кикнадзе – экс-гендир телеканала "Спорт".