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15 января 201902:35

Учителя Лос-Анджелеса требуют увеличить число библиотекарей в школах

EPA

Около 35 тысяч учителей устроили забастовку в Лос-Анджелесе. К преподавателям из более чем 900 общеобразовательных учебных заведений присоединились и их воспитанники. Даже погода не смутила — шествие скрылось под многочисленными зонтами и дождевиками.

Учителя требуют повышения зарплаты, уменьшения количества учеников в классах, частичный отказ от типовых тестов, частные уставы для школ, а также увеличение числа библиотекарей и медсестер, передает "Россия 24".

 

Власти опасаются, что протесты могут перекинуться и на другие города Калифорнии.

В прошлом году забастовки учителей общеобразовательных школ прошли в шести штатах.

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