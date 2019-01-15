Глава НАСА согласился посетить Россию по приглашению Рогозина

Глава НАСА Джим Брайденстайн в разговоре с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным подтвердил готовность приехать с рабочим визитом в Россию.

В понедельник Рогозин и Брайденстайн провели телеконференцию, в ходе которой обсудили дальнейшее сотрудничество​​​. По информации пресс-службы "Роскосмоса", Дмитрий Рогозин пригласил главу НАСА в ближайшее время посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить все имеющиеся вопросы.

Несколько дней назад в НАСА отменили приглашение Рогозина в США, уступив интересам американских сенаторов, выступавших против этого визита.