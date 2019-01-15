В Москве на детской площадке произошло убийство

В северном округе Москвы на Дубнинской улице неподалеку от детской площадки был убит мужчина.

В правоохранительных органах сообщили, что потерпевший получил ножевое ранение и скончался.

В настоящее время на месте гибели человека работает оперативно-следственная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

В правоохранительных органах сообщили, что по итогам доследственной проверки может быть возбуждено уголовное дело.