В канадской школе госпитализированы 43 человека из-за отравления газом

В канадском Монреале в результате возможного отравления угарным газом госпитализированы 35 школьников и восемь преподавателей.

По данным местных СМИ, изначально в скорую помощь обратились до 20 школьников с жалобами на тошноту и головокружение​​​. После эвакуации всех учащихся с теми же признаками к медикам обратились еще несколько учащихся и учителей, передает РИА Новости.

В настоящее время устанавливается причина произошедшего. Не исключено, что причиной отравления могла стать утечка газа в результате проблем с системой отопления.