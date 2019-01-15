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Взрыв газа в жилом доме в городе Шахты 22 минуты назад

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15 января 201904:40

Большая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтирована

Global Look Press

Спасатели демонтировали большую часть опасных конструкций части многоэтажного жилого дома в городе Шахты, где утром в понедельник произошел взрыв газа. При проведении работ обрушений не произошло.

Спасатели будут работать всю ночь без перерыва: у дома подключена система освещения, сообщает "Интерфакс".

Взрыв газа произошел в Шахтах Ростовской области утром в понедельник. По последним данным, семеро человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, где взорвался газ, а также трех жильцов квартиры на этаж ниже.

Власти начали расселение людей, в гостиницах подготовлены 115 номеров. Также власти заявляли, что в случае признания квартир в пострадавшем доме непригодными для проживания область обеспечит людей жильем.

Епископ Шахтинский и Миллеровский Симон объявил сбор средств для пострадавших, прихожане начали приносить материальную помощь.

В МЧС открыта горячая линия: 8 (863) 239-99-99.

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