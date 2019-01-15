Кремлевскую елку демонтируют к 18 января

Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что к 18 января будет демонтирована главная новогодняя ель страны, установленная в Кремле.

Традиционно из древесины ели изготавливают сувениры, но, по словам Крыловой, решение о том, что именно сделают в этом году, еще не принято, передает РИА Новости.

В этом году главной елкой стало столетнее дерево из Щелковского района Подмосковья. Высота елки составляет 27 метров.

В Кремле зеленую красавицу смогли увидеть 5,5 тысяч детей.