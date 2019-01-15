Московский сервис каршеринга отчитался: из машин воруют все

Из автомобилей московского сервиса каршеринга за прошлый год украли более двух тысяч щеток для очистки от снега.

Такие результаты совместной экономики обнародовала пресс-служба компании "БелкаКар". Также в списке популярных сувениров, которые недобросовестные пользователи прихватили с собой, оказались почти 150 аккумуляторов, около сотни ковриков и даже семь рулей, передает "Россия 24".





Были и необычные случаи. Однажды из автомобиля пропал задний диван. Однако все эти кражи меркнут, когда речь заходит об омывающей жидкости. Всего за 2018 год из машин пропало 18 тысяч литров "омывайки".