Обвиняемого в убийстве мэра Гданьска арестовали на 3 месяца. На допросе он свою вину не признал.

Глава города Павел Адамович скончался в больнице накануне, не приходя в сознание, передает "Россия 24".





Во время благотворительного концерта, когда мэр находился на сцене, к нему подбежал мужчина, нанес несколько ударов ножом, попал в сердце. Преступник при этом кричал, что его несправедливо осудили и держали в тюрьме.

Мэра доставили в больницу в критическом состоянии и срочно прооперировали, но спасти его не удалось.

О личности и мотивах подозреваемого известного немного. Его имя Стефан, ему 27 лет. Сообщается, что в 2013 году его арестовали за ограбление четырех банков в Гданьске. Ему назначили приговор — пять с половиной лет тюремного заключения, который он счел несправедливым.

В день похорон Адамовича по всей стране будет объявлен траур. Жители Польши несут к месту убийства цветы и зажженные свечи. Соболезнования семье Адамовича принес президент Польши Анджей Дуда.

"Нас всех потрясло это событие. Можно смело сказать, что это удар по нашему обществу. Обществу людей, которые стремятся делать правильные вещи. В тот день, в тот момент было совершено неслыханное злодеяние. Вчера я молился о здоровье мэра, теперь я молюсь о его душе и о том, чтобы его семья выжила в невероятно трудное время", — сказал Дуда.