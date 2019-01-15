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15 января 201905:55

Потапова успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису

sportsdaily.ru

В женской сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису с победы стартовала россиянка Анастасия Потапова. В первом круге турнира "Большого шлема" 89 ракетка мира из России обыграла француженку Полин Пармантье.

Для того, чтобы одержать победу над соперницей, Потаповой понадобилось две сета, которые, впрочем, сложились для нее достаточно упорными. В первой партии уроженка Саратова выиграла со счетом 6:4, а второй теннисистки довели до тай-брейка. Сет завершился победой Потаповой – 7:6 (7:5), а с ним она выиграла и матч.

Следующей соперницей россиянки станет 17 номер посева американка Мэдисон Кис, обыгравшая ранее австралийку Дестани Айаву – 6:2, 6:2. Встреча состоится 16 января.

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