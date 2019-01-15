В Аризоне шоколадная река перекрыла движение транспорта

Управление общественной безопасности штата Аризона сообщило, что в результате опрокидывания автоцистерны с почти 13,3 тысячами литров жидкого шоколада заблокировано движение на дороге к востоку от города Флагстафф.

В управлении рассказали, что "река шоколада" заблокировала дорогу, передает РИА Новости.

В настоящий момент движение по трассе восстановлено, но на уборку шоколада с дороги ушло около четырех часов.