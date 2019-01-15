В Пекине увеличат часы работы магазинов - больших и маленьких

"Совы" Пекина празднуют победу: власти города планируют развивать ночную экономику. Как заявил мэр китайской столицы, основные усилия будут сосредоточены на увеличении часов работы крупных торговых центров и небольших магазинов.

Поддержку также получат круглосуточные заведения.





Новые меры, по задумке чиновников, должны повысить потребление и придать импульс развитию региональной экономики.

На сегодняшний день именно более раннее закрытие супермаркетов и торговых центров отличает Пекин от других крупных городов Поднебесной, передает телеканал "Россия 24".