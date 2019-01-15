15 января 201906:27
Тарасенко и Барбашев принесли победу "Сент-Луису" над "Вашингтоном"
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" добился выездной победы над действующим обладателем Кубка Стэнли — "Вашингтон Кэпиталз". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "блюзменов".
Счет в матче открыл капитан "столичных" Александр Овечкин, который на 8 минуте матча забил с передачи Дмитрия Орлова. Впрочем, период с 23 по 28 минуту во втором периоде изменили расстановку сил на льду. Гости вышли вперед, забив три шайбы подряд: их авторами стали россиянин Иван Барбашев, Винс Данн с передачи Владимира Тарасенко и Дэвид Перрон.
Точку в матче поставил все тот же Тарасенко, который на 51 минуте матча забросил свою 15 шайбу в текущем сезоне НХЛ.
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