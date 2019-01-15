Из-за подтопления закрыты станции метро "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская"

Из-за подтопления временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена.

На своей странице в Twitter столичная подземка сообщила, что поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только между станциями "Петровско-Разумовская" и "Зябликово".

Причины случившегося не уточняются, как и то, когда поезда начнут ходить до закрытых на данный момент станций, передает ТАСС.