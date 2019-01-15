17 сейвов Варламова помогли "Колорадо" победить "Торонто"

Российский вратарь "Колорадо Эвеланш" Семен Варламов помог своему клубу одержать выездную победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Торонто Мэйпл Лифз". Итоговый счет 6:3 в пользу "эвс".

Россиянин стал автором 17 отраженных по его воротам бросков из 20. Помимо Варламова в матче также приняли участие еще два российских хоккеиста: одноклубник Варламова Никита Задоров провел на льду 20 минут 05 секунд, но отличиться результативными действиями не смог, а вот защитник "Торонто" Игорь Ожиганов забил один гол, ставший для него третьим в текущем сезоне НХЛ.

Победа "Колорадо" позволила прервать клубу серию из трех поражений и набрать 50 очков, с которыми он занимает 7 место на Западе. В то же время у "листьев" все наоборот: они проиграли в третий раз за последние четыре матча, но располагаются в тройке лучших команд Востока.

В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты: "Нью-Джерси Дэвилз" – "Чикаго Блэкхоукс" (8:5), "Филадельфия Флайерз" – "Миннесота Уайлд" (7:4), "Бостон Брюинз" – "Монреаль Канадиенс" (2:3).