Овечкин одной шайбой переписал два достижения в НХЛ

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает переписывать историю Национальной хоккейной лиги. В матче "регулярки" заокеанской лиги против "Сент-Луис Блюз" (1:4) капитан "столичных" забросил шайбу, которая улучшила позиции Ови сразу в двух рейтингах.

Овечкин забросил свою шайбу за "Вашингтон" в большинстве и по этому показателю российский хоккеист теперь находится на 6 месте. За всю карьеру в НХЛ он поражал ворота соперников в большинстве 238 раз. Теперь ближайшей целью россиянина является достижение Фила Эспозито, на счету которого 246 голов в большинстве.

Кроме того, благодаря шайбе "Сент-Луису" он поднялся на 14 место по общему количеству заброшенных шайб. После минувшей игры в активе Овечкина стало 640 голов и по этому результату он сравнялся с Дейвом Андрейчаком. Новая ближайшая цель - 656 шайб Брэндана Шенахэна.