Теннисистка Касаткина вылетела с Australian Open в первом круге

На кортах Мельбурна продолжаются матчи первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Сенсационный результат преподнесла первая ракетка России Дарья Касаткина, вылетевшая с турнира в первом же раунде.

Являющаяся 10 номером мирового рейтинга Касаткина стартовала на турнире матчем против швейцарки Тимеи Бачински – 145 ракетки мира, и проиграла в двух сетах, взяв при этом лишь три гейма. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу 29-летней представительницы Швейцарии. Продолжительность матча составила 56 минут.

Среди остальных матчей отметим победу канадки Эжени Бушар над китаянкой Пэн Шуай (6:2, 6:1) и успешное преодоление первого круга американкой Серены Уильямс. На старте Australian Open она обыграла немку Татьяну Марию (6:0, 6:2). Именно Бушар и Уильямс сыграют между собой во втором круге, что станет одним из центральных матчей данной стадии.

Вышли во второй круг соревнований 18 ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса, обыгравшая китаянку Чжэн Сайсай (6:2, 6:3), а также 8 номер мирового рейтинга чешка Каролина Плишкова. В первом круге она обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову (6:3, 6:2).