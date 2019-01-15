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15 января 201907:39

Причиной ЧП в метро могло стать повреждение инженерных коммуникаций

twitter.com/MetroOperativno

Причиной поступления воды на участке Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве могло стать повреждение инженерных коммуникаций.

К 7 часам утра вода поступать прекратила. В настоящее время проводятся работы по ее откачке.

 

С 5:20 утра 15 января временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" московского метро.

Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только от станции "Петровско-Разумовская" до "Зябликово", передает "Интерфакс".

В пресс-службе метрополитена сообщили, что между закрытыми станциями и "Петровско-Разумовской" работают 50 бесплатных компенсационных автобусов.

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