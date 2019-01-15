В немецких аэропортах проходит забастовка

В шести крупных аэропортах Германии проходит забастовка. Пассажирам рекомендовано готовиться к значительным перебоям в авиасообщении.

Профсоюз Verdi требует повысить до 20 евро в час зарплату 23 тысячам сотрудников безопасности аэропортов. Работодатели были готовы пойти повысить зарплаты на 6,4 процента, но профсоюз с таким предложением не согласился.

Забастовка затронет аэропорты Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Бремена, Лейпцига, Дрездена и Эрфурта. Также приостановят свою работу некоторые сотрудники мюнхенского аэропорта, сообщает "Интерфакс". Из-за протестов свои рейсы из Москвы во Франкфурт и обратно отменит "Аэрофлот".