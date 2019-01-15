Гонщик Карякин: рассчитывать на подиум после аварии нет смысла

Российский гонщик Сергей Карякин после своей аварии на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар" признался, что теперь не рассчитывает на подиум по итогам марафона. На 71-м километре спецучастка багги россиянина слетел с небольшого обрыва и перевернулся.

За три этапа до финиша "Дакара" россиянин в генеральной классификации отстает от лидирующего бразильца Рейналдо Варелы на 4 часа 30 минут 18 секунд.

"Рассчитывать на подиум теперь явно нет смысла, — написал Карякин на своей официальной странице в Instagram. — Мне очень обидно, и я извиняюсь перед всеми вами, что не оправдал того доверия, которое вы оказали мне!"

Напомним, что накануне седьмого этапа "Дакара" Карякин занимал вторую строчку генеральной классификации ралли-рейда в классе мотовездеходов (багги), проигрывая лидеру 13 минут и 31 секунду. После седьмого этапа российский гонщик опустился на десятое место.